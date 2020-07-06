В Минобразования понятия не имеют, как детям дистанционно идти в первый класс

Главное: Обучение с первого сентября может и дальше происходить в дистанционном режиме. Произошло это в том случае, если эпидситуация будет ухудшаться.

Детали: Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью Lb.ua заявил, что обучение с первого сентября действительно может происходить в дистанционном режиме, если эпидситуация будет ухудшаться. При этом он добавил, что не представляет, как в этом случае произойдет социализация первоклассников.

«Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе. Мы разрабатываем запасные варианты. Возможно, смешанная форма посещения школы — частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети посменно ходить», — отметил Шкарлет.

По его словам, нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.

«Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование — это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у который одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь», — рассказывает и. о. министра.

При этом Шкарлет признает, что это большая социальная проблема, которая может привести к «социальному сиротству».

Напомним, что школьников и студентов, перевели на дистанционное обучение в рамках карантина, объявленного в марте по всей стране из-за распространения коронавируса. 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого в эфирах украинских телеканалов выкладывались 11 школьных дисциплин. В течение двух месяцев проект набрал 15,6 млн просмотров на YouTube-канале.

В тему: В конце июня сообщалось, что в Минобразования заявляли о готовности начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке».