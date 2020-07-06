Смертельное ДТП в Львовской области: автомобиль протаранил столб, дерево и забор

Главное: Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Львовской области. Погиб пассажир легковой машины, три человека получили травмы.

Детали: В ночь на понедельник, 6 июля, в Львовской области возле села Зимняя Вода произошло смертельное ДТП. Как сообщает местная полиция, на окружной дороге Львова 26-летний водитель Audi не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего его машина врезалась в электроопору, а также влетела в дерево и забор.

Один из пассажиров погиб. Водитель и еще две девушку 17 и 25 лет, которые сидели в машине, госпитализированы.

Полиция говорит, что водитель был нетрезв, поэтому его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

В тему 29 мая 2020 года сообщалось, что на трассе Киев-Харьков полицейские попали в ДТП. В результате аварии один из них погиб, а еще двое были госпитализированы с травмами.

24 мая 2020 года стало известно, что на Львовщине грузовик MAN протаранил микроавтобус Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе. Авария унесла жизни четырех человек.