На Житомирщине подросток стащил у отца ружье и пустил себе пулю в голову

Главное: В Житомирской области 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьего ружья отца. Проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в соцсетях.

Детали: В воскресенье, 5 июля, утром в полузаброшенном здании в одном из сел Новоград-Волынского района (Житомирская область) родные нашли 13-летнего парня с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны на окраине села Майстров, неподалеку райцентра.

Как отметили в ведомстве, все обстоятельства на месте происшествия указывают на то, что подросток совершил самоубийство, воспользовавшись оружием отца.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

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В ноябре того же года в Днепропетровской области в городе Першотравенск совершил самоубийство 16-летний парень. Подросток застрелился из стартового пистолета, который был обнаружен рядом с ним.