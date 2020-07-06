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Британцы рассказали кое-что неожиданное о появлении коронавируса

Британцы рассказали кое-что неожиданное о появлении коронавируса

Главное: Британский ученый рассказал о свидетельствах того, что коронавирус в спящем виде присутствовал в разных странах Европы и Америки до его проявления в Азии. Проявился он при определенном сочетании природных факторов.

Детали: Коронавирус нового типа, вероятно, не был создан в лаборатории Китая, а находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии. Он проявился при определенном сочетании природных факторов. Об этом в интервью The Daily Telegraph сказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

По его словам, есть свидетельства того, что вирус присутствовал в разных странах Европы и Америки до его проявления в Азии. Например, испанские специалисты находили вирус SARS-CoV-2 в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года. Также следы нового короавируса выявляли в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре 2019 года, а в ноябре прошлого года — в сточных водах бразильского города Флорианополис.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под „здесь“ я понимаю „везде“. Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», — полагает ученый.

В подтверждение своей версии он привел случай во время пандемии испанки, от которой с 1918 по 1920 годы погибли до 100 миллионов человек. Джефферсон напомнил, что в 1918 году от испанского гриппа умерли около 30% населения Западного Самоа, хотя у них не было никаких контактов с внешним миром.

«В случае с испанским гриппом происходили странные вещи», — отметил Джефферсон, добавив, что нечто подобное наблюдается и с распространением коронавируса.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды», — подчеркнул он.

В тему: Из-за вспышки бубонной чумы в одном из регионов Китая объявлен третий уровень опасности. Продлится он до конца нынешнего года.

Тэги: ученые, Китай, общество, Европа, здоровье, Азия, наука, коронавирус

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