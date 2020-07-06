Стало известно, когда в Украине начнет спадать изнуряющая жара

Главное: Уже 8 июля в Украине начнет спадать жара. Пойдут дожди.

Детали: Сильнейшая жара в Украине начнет спадать уже со среды, 8 июля. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что духота сохранится в южных и восточных областях, а также в Крыму. Но уже с четверга, 9 июля, температура воздуха там начнет падать.

В остальных регионах Украины заметно похолодает: днем будет 21-27 тепла, а ночью плюс 12-21. На большей части территории страны ожидаются осадки. Сухо будет лишь в западных регионах.

В Киеве ожидаются грозовые дожди: днем будет 21-23 тепла, а ночью плюс 16-18.

Карта погоды в Украине:

Ранее сообщалось, что в ближайшие пару дней, 6-7 июля, в Украине ожидается жуткая жара до плюс 33-38 градусов.

На прошлой же неделе жителей Одесской области пугали наводнениями из-за сильных дождей.

В тему 1 июня 2020 года мы писали, что в лето в Карпатах началось со снега. Температура воздуха упала до нуля.