Курс гривны стабилизировался после отставки главы НБУ

Главное: Гривна укрепилась после отставки главы НБУ Якова Смолия. Доллар и евро подешевели.

Детали: Украинская гривна, курс которой падал в минувшие четверг-пятницу после скандальной отставки главы НБУ Якова Смолия, укрепилась. В понедельник, 6 июля финансовый регулятор публикует свежие котировки валют.

Пока можно говорить о фактической остановке падения курса нашей валюты.

Американский доллар подешевел на одну копейку – до 27,16 гривен; евро снизился в цене на пятнадцать копеек – до 30,51 гривны.

Как известно, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Среди прочего экс-глава НБУ сказал: «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла отставку.

Также стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ.

В тему 3 июля 2020 года сообщалось, что курс гривны снижается второй день кряду.