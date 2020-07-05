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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 5 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 5 июля 2020

Главное: По состоянию на 9-00 5 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 271 021, смертей ‒ 530 858, а выздоровлений ‒ 6 064 394. В Украине же выявлено 47 667 инфицированных, зарегистрировано 1 227 смертей и 21 155 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 839 542 (смертей ‒ 129 676), Бразилии ‒ 1 577 004 (64 265), России ‒ 673 564 (10 011), Индии ‒ 673 165 (19 268), Перу ‒ 299 080 (10 412), Чили ‒ 291 847 (6 192), Великобритании ‒ 286 412 (44 283), Мексике ‒ 252 165 (30 366), Испании ‒ 250 545 (28 385), Италии ‒ 241 419 (34 854), Иране ‒ 237 878 (11 408), Пакистане ‒ 228 474 (4 712), Саудовской Аравии ‒ 205 929 (1 858), Турции ‒ 204 610 (5 206), Франции ‒ 204 222 (29 896), Германии ‒ 197 198 (9 020), ЮАР ‒ 187 977 (3 026), Бангладеш ‒ 159 679 (1 997), Колумбии ‒ 109 793 (4 001), Канаде ‒ 107 185 (8 731), Катаре ‒ 99 183 (123) и Китае ‒ 84 857 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в испанской Барселоне еще в марте 2019 года.

Об этом заявили ученые из барселонского университета, которые исследовали пробы сточных вод.

По словам президента испанского общества вирусологии профессора Альберта Боска, среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, «где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР».

«В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира», ‒ отметил профессор, добавив, что тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание...

А 4 июля 2020 года сообщалось, что ученые не на шутку обеспокоены долгосрочными симптомами COVID-19.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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