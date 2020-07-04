Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 4 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 4 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 130 201, смертей ‒ 526 003, а выздоровлений ‒ 5 863 847. В Украине же выявлено 47 667 инфицированных, зарегистрировано 1 227 смертей и 21 155 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 809 108 (смертей ‒ 129 478), Бразилии ‒ 1 539 081 (61 884), России ‒ 673 564 (10 011), Индии ‒ 648 315 (18 655), Перу ‒ 295 599 (10 226), Чили ‒ 288 089 (6 051), Великобритании ‒ 285 788 (44 216), Испании ‒ 250 545 (28 385), Мексике ‒ 245 251 (29 843), Италии ‒ 241 419 (34 854), Иране ‒ 2337 878 (11 408), Пакистане ‒ 225 283 (4 619), Саудовской Аравии ‒ 205 929 (1 858), Франции ‒ 204 222 (29 896), Турции ‒ 203 456 (5 186), Германии ‒ 197 198 (9 019), ЮАР ‒ 177 124 (2 952), Бангладеш ‒ 156 679 (1 997), Колумбии ‒ 109 793 (4 001), Канаде ‒ 106 981 (8 725), Катаре ‒ 99 183 (123) и Китае ‒ 84 839 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в испанской Барселоне еще в марте 2019 года.

Об этом заявили ученые из барселонского университета, которые исследовали пробы сточных вод.

По словам президента испанского общества вирусологии профессора Альберта Боска, среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, «где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР».

«В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира», ‒ отметил профессор, добавив, что тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

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