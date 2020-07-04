В Луцке «на горячем» поймали «члена» масонской группировки Ротшильдов

Главное: В Луцке правоохранители задержали мошенника, который выманивал у доверчивых людей деньги, представляясь членом британской масонской организации «Группа Ротшильда». На «схеме» ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.

Детали: Сотрудники Департамента специальных расследований Нацполиции задержали в Луцке председателя городской организации одной из политических партий, который «в свободное от работы время» выманивал у волынян крупные денежные суммы.

Как передает «Страна» со ссылкой на ДСР, в частности, мужчина представлялся «клиентам» членом тайной британской масонской организации «Группа Ротшильда» и за денежное вознаграждение обещал содействие в назначении на руководящие должности в государственных структурах.

Сообщается, что мошенника «повязали» в тот момент, когда он получал $200 тысяч за «должность в Кабмине» и вступление в масонскую ложу.

«У задержанного изъято заявление потерпевшего о вступлении в закрытую „группу Масонов“, перстень „печать Масонов“ и, собственно, денежные средства», ‒ говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подобным образом ловкий «масон» умудрился выманить у волянян более 1,5 млн долларов.

Справка: Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») ‒ религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI ‒ начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

В тему: 11 марта 15 года мы писали, что Ротшильды скупили часть украинского долга.

А 10 декабря 2016 года сообщалось, что экспертам удалось расшифровали пророчество Ротшильдов.

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