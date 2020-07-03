Коронавирус убил легендарного чемпиона Украины по самбо и дзюдо

Главное: В Москве скончался выдающийся украинский и российский спортсмен и тренер Абдулманап Нурмагомедов. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, в числе которых ‒ его сын Хабиб.

Детали: В пятницу, 3 июля, в Москве от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался Абдулманап Магомедович Нурмагомедов ‒ выдающийся российский и украинский спортсмен и тренер по самбо и дзюдо.

Как передает «Спорт-Экспресс», о смерти Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», ‒ сказал он.

По данным СМИ, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. 3 мая его на специальном самолете доставили в столицу. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

Справка: Абдулманап Нурмагомедов (1962 г.р.) ‒ российский, украинский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо. Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В 1992 году воспитал чемпиона мира по спортивному самбо ‒ своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который на тот момент также выступал за сборную Украины. В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, за свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира.

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А 23 сентября 2012 года сообщалось, что в Южной Африке был убит боксер, отправивший в нокаут самого Владимира Кличко.