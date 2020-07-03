На сайтах госорганов Украины размещены ссылки на казино и порно

Главное: В государственной доменной зоне Украины специалисты обнаружили страницы, содержащие ссылки на запрещенный законодательством контент. Как правило, речь идет о сайтах региональных администраций и советов.

Детали: В доменной зоне gov.ua, в которой располагаются сайты украинских государственных органов, обнаружены ссылки на страницы, содержащие порнографический и другой запрещенный в Украине контент. В частности, рекламу казино. Как сообщает Internetua, речь идет об отдельных страницах, размещенных, как правило, на региональных ресурсах, которые скорее всего размещены хакерами.

Так, соответствующие страницы можно найти на сайтах Брусиловской, Межгорской районной государственной администрации, Петропавловского сельского совета и Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины (реклама казино в последнем случае на момент написания новости уже была удалена).

При этом, как утверждается, специалисты соответствующего подразделения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в курсе происходящего и пообещали устранить выявленные проблемы, а также причины их возникновения.

В тему: 2 августа 2012 года хакеры взломали сайт управления Государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренних дел в Киевской области и разместили на нем антиизраильские призывы.

11 мая 2016 года хакеры взломали сайт Львовской ОГА и ее страницы в соцсетях, разместив там поздравление «ДНР» с «днем республики» от имени Львовской области.

Позже СБУ установила, что это сделали хакеры из группировки «Спрут» с временно оккупированной территории Донецкой области.

В конце того же года неизвестные хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины, а также Министерства финансов Украины.

В апреле 2018 года неизвестные заблокировали новый сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.