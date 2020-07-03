Американская модель, снявшаяся в роли советского спецназовца, поссорилась с Instagram из-за обнаженки

Главное: Американская спортсменка и модель Джина Карано обвинила Instagram в предвзятости. Причиной стало удаление ее фото в обнаженном виде.

Детали: 38-летняя спортсменка, актриса и модель из США Джина Карано, выступавшая в смешанных единоборствах MMA, пожаловалась на Instagram. Дело в том, что её фотография в обнажённом виде была удалена из соцсети.

«Вот что такое подпасть под цензуру без причины. Фотография была удалена Instagram. Сегодня в мире есть гораздо более важные новости, но это был пример классической фигни», — написала Джина Карано в своём «Твиттер»..

Также, как сообщает Чемпионат, она добавила: «Тот пост был о свободе выражения. А у них нулевая терпимость к нарушителям правил. Смешно. Такое чувство, будто меня поучают».



Справка. Спортивная карьера Джины Карано началась с муай тай. Проведя 14 боёв (12 побед — 1 поражение — 1 ничья), Карано получила предложение принять участие в первом санкционированном женском бое по смешанным единоборствам в Неваде. Начала карьеру в смешанных единоборствах Карано в 2006 году. Последний бой она провела в 2009 году, уступив Крис Сайборг. Всего на её счету семь побед и одно поражение в MMA.

Интересно также, что Джина Карана появилась в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 3, где снялась в фотосессиях и видеороликах в роли эффектного советского спецназовца и снайпера, Героя Советского Союза, Наташи Волковой.

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