Жуткая жара не покинет Украину и в начале следующей неделе

Главное: В начале следующей недели, 6-7 июля, в Украине снова будет очень жарко. Местами пройдут грозовые дожди.

Детали: На начало следующей недели, 6-7 июля, синоптики обещают украинцам жару. При этом, говорят в Гидрометцентре, в нашу страну снова придут грозовые дожди.

Осадки ожидаются в Киеве, а также в центральных, западных и северных регионах Украины.

Днем воздух на юге прогреется до плюс 33-38, а вот на Западе страны будет комфортно – всего 22-26 тепла.

Ночью по стране ожидается плюс 13-24.

В Киеве будет жарко: днем 30-32 тепла, а ночью плюс 19-21.

Карта погоды в Украине:

Стоит напомнить, что накануне жителей Одесской области пугали наводнениями из-за сильных дождей.

Добавим, что еще в конце мая в Гидрометцентре предупредили, что нынешнее лето будет дождливым, но жарким.

В тему 1 июля 2020 года сообщалось, что в ближайшие выходные в Украине ожидается жара. Воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ранее мы писали, что в первый день лета в Карпатах выпал снег. Температура воздуха упала до нуля.