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Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду

Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду

Главное: Курс гривны снижается второй день подряд. Происходит это на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия.

Детали: После отставки главы НБУ Якова Смолия, которую Верховная Рада должна принять сегодня, 3 июля, курс гривны снижается второй день кряду. Котировки валют на пятницу публикует финансовый регулятор.

Так, американский доллар подорожал на 41 копейку – до 27,18 гривен.

Сразу на 67 копеек вырос в цене евро – до 30,66 гривен.

Следующие котировки валют Национальный банк опубликует утром понедельника, 6 июля.

В тему 2 июля 2020 года стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ.

2 июля 2020 года сообщалось, что курс гривны сильно просел после отставки главы НБУ.

1 июля 2020 года стало известно, что глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.
Тэги: евро, Национальный банк Украины, общество, доллар, гривна, экономика, курс валют, финансы, Яков Смолий, новости Украины

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