Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду

Главное: Курс гривны снижается второй день подряд. Происходит это на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия.

Детали: После отставки главы НБУ Якова Смолия, которую Верховная Рада должна принять сегодня, 3 июля, курс гривны снижается второй день кряду. Котировки валют на пятницу публикует финансовый регулятор.

Так, американский доллар подорожал на 41 копейку – до 27,18 гривен.

Сразу на 67 копеек вырос в цене евро – до 30,66 гривен.

Следующие котировки валют Национальный банк опубликует утром понедельника, 6 июля.

В тему 2 июля 2020 года стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ.

2 июля 2020 года сообщалось, что курс гривны сильно просел после отставки главы НБУ.