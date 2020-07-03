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Ученые озвучили жуткую правду о вакцине от коронавируса

Ученые озвучили жуткую правду о вакцине от коронавируса

Главное: Британские разработчики вакцины от COVID-19 предостерегли общественность от излишнего оптимизма в отношении этого средства. По их словам, вакцина уменьшит тяжесть симптомов, но не защитит от заражения коронавирусом.

Детали: Ученые из Оксфордского университета (Великобритания), которые лидируют во всемирной гонке по созданию вакцины от COVID-19, предостерегли от излишнего оптимизма в отношении этого средства.

Как передают «Новые Известия», с таким посылом к членам Комитета по науке и технике Палаты общин обратилась Кейт Бингем ‒ глава британской правительственной целевой рабочей группы по вакцинам.

По ее словам, вакцина от COVID-19 будет «в той или иной форме» готова к началу 2021 года, однако чудес от нее ждать не стоит: препарат вряд ли сможет защитить человека от заражения коронавирусной инфекций, скорее лишь уменьшит тяжесть симптомов.

Кейт Бингем также подчеркнула, что антиковидная вакцина не будет обладать таким же действием, как, например, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, укол которой гарантирует, что человек никогда не заболеет ни одной из этих болезней.

«Больше вероятности, что она будет похожа на те, которые защищают от гриппа, снижая риск возникновения тяжелых симптомов в случае заражения», ‒ отметила она.

В свою очередь, профессор Сара Гилберт из Оксфордского университета дополнила информацию Бингем, сообщив, что пожилым людям для адекватного иммунного эффекта, возможно, потребуется два укола, поскольку одна доза вакцины может оказаться для них недостаточной.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».

Тэги: ученые, общество, медицина, Великобритания, здоровье, мир, вакцина, наука, вакцинация, разработка, разработчики, коронавирус, пандемия, COVID-19

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