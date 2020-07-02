Как оказалось, в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса

Главное: В мире сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. Но ни одна из них еще не является «рабочей».

Детали: Оказалось, что на 1 июля в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как цитирует его пресс-служба ВОЗ, «ведущие кандидаты на разработку, возможно, находятся в месяцах от успеха».

Он добавил: «Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся».

В тему 27 июня 2020 года сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

27 июня 2020 года стало известно, что ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса.