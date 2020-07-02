Российский врач призвал есть крапиву и объяснил, чем она полезна

Главное: Российский врач призвал употреблять в пищу крапиву. В ней очень много полезных веществ.

Детали: Российский диетолог Михаил Гинзбург призвал употреблять в пищу крапиву. Его цитируют местные СМИ.

Доктор медицинских наук поведал, что «крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С».

По его словам, крапива «полезна для нашего обмена веществ, она может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток».

Медик уточнил, что «дефицит витамина В9 ведет к анемии, болезням сердца, депрессии, здоровый вид кожи, структура волос, состояние ногтей тоже во многом зависят от того, достаточно ли его в организме».

Он говорит: «Все это витаминное богатство есть в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда».

Также специалист говорит, что «самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы – это в супах и в летних салатах».

Кроме этого, по его словам, «противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни».

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