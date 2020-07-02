Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Российский врач призвал есть крапиву и объяснил, чем она полезна

Российский врач призвал есть крапиву и объяснил, чем она полезна

Главное: Российский врач призвал употреблять в пищу крапиву. В ней очень много полезных веществ.

Детали: Российский диетолог Михаил Гинзбург призвал употреблять в пищу крапиву. Его цитируют местные СМИ.

Доктор медицинских наук поведал, что «крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С».

По его словам, крапива «полезна для нашего обмена веществ, она может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток».

Медик уточнил, что «дефицит витамина В9 ведет к анемии, болезням сердца, депрессии, здоровый вид кожи, структура волос, состояние ногтей тоже во многом зависят от того, достаточно ли его в организме».

Он говорит: «Все это витаминное богатство есть в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда».

Также специалист говорит, что «самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы – это в супах и в летних салатах».

Кроме этого, по его словам, «противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни».

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что ученые рассказали о чудодейственных свойствах чеснока.

14 апреля 2020 года стало известно, что ученые поведали о небывалой пользе физкультуры в пожилом возрасте.

Тэги: здоровье, мир, пища, диета, крапива

Комментарии

Статьи

02.07.20 10:30

Тотальное лицемерие. Рецензия на книгу Юрия Карлова «Миссия в Ватикан»

Автор: Александр Вознесенский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?
02.07.20 11:23

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ

«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ
02.07.20 14:39
60
Последние новости
02.07.20 14:39

«Насрал под конец»: стало известно, что думают «слуги народа» об увольнении главы НБУ
02.07.20 14:03

Российский врач призвал есть крапиву и объяснил, чем она полезна
02.07.20 13:48

Как оказалось, в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса
02.07.20 13:22

Священник УПЦ объяснил, в чем смысл православного дресс-кода
02.07.20 13:15

В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
02.07.20 13:08

Митрополит Антоний объяснил, что стало причиной смертности каждого человека
02.07.20 12:36

В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
Фото и Видео
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Киеве шахтеры попытались отбить у полицейских свои палатки
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
В Бостоне демонтируют памятник Линкольну, отменяющему рабство
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Оказалось, пляжному сезону в Одессе угрожает не только коронавирус
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
Появилось видео, как в Каменском воспитательница «подвесила» ребенка вниз головой
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
В Токио на фоне пандемии коронавируса открылся Disneyland
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.