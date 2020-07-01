Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 1 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 1 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 512 383, смертей ‒ 512 331, а выздоровлений ‒ 5 387 549. В Украине же выявлено 44 998 инфицированных, зарегистрировано 1 173 смерти и 19 548 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 638 338 (смертей ‒ 127 485), Бразилии ‒ 1 402 041 (59 594), России ‒ 653 479 (9 521), Индии ‒ 585 481 (17 400), Великобритании ‒ 314 991 (43 991), Перу ‒ 285 213 (9 677), Чили ‒ 279 393 (5 688), Испании ‒ 249 271 (28 355), Италии ‒ 240 578 (34 767), Иране ‒ 230 211 (10 958), Мексике ‒ 226 089 (27 769), Пакистане ‒ 213 470 (4 395), Франции ‒ 202 063 (29 846), Турции ‒ 199 906 (5 131), Германии ‒ 195 778 (8 995), Саудовской Аравии ‒ 194 225 (1 698), ЮАР ‒ 151 209 (2 657), Бангладеш ‒ 149 258 (1 888), Канаде ‒ 106 106 (8 650), Катаре ‒ 97 003 (115), Колумбии ‒ 95 269 (3 376) и Китае ‒ 84 813 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 июня 2020 года сообщалось, что китайские ученые выявили у свиней вирус, который грозит человечеству новой глобальной пандемией.

А 1 июля 2020 года стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса.

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