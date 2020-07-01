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Ученые заявили, что на Земле началась глобальная «оттепель»

Ученые заявили, что на Земле началась глобальная «оттепель»

Главное: На Земле началась «оттепель». Ученые предупредили о повышении температур.

Детали: На Земле становится все жарче. Как пишет издание Nature, ученые заявили, что на нашей планете завершился так называемый период похолодания, который продолжался 6,5 тысяч лет после периода оледенения. Теперь же мы живем в эпоху оттепели, которая может продолжаться многие тысячи лет.

Специалисты по климату провели анализ более 1,3 тысячи наборов данных с 679 точек мира. В частности, они, сообщается в публикации, «проанализировали информацию о древней пыльце и других отложениях на дне озер, соотношении изотопов в раковинах морских водорослей и десятки других климатических индикаторов».

Они уточнили также, что «последний ледниковый период начался примерно 2,6 миллиона лет назад, а последняя подобная оттепель была на Земле около 13 тысяч лет назад».

В тему 4 мая 2020 года стало известно, что таяние ледников и отдаление Луны высвободит новые смертельные вирусы.

24 июля 2019 года сообщалось, что ученые запустили новую «страшилку», напрямую связанную с глобальным потеплением.

Тэги: ученые, мир, потепление, погодные условия

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