Ученые раскрыли тайну извержения подводных вулканов

Главное: Ученым наконец-то удалось понять механизм извержения подводных вулканов. Открытие было сделано международной научной группой под руководством доктора Тобиаса Дюринга.

Детали: Международной группе ученых под руководством доктора Тобиаса Дюринга из Университета Исландии удалось понять механизм извержения подводных вулканов.

Как пишет «ПМ», в своем исследовании специалисты использовали пепел, собранный глубоководным роботом на дне океана после извержения вулкана Гавр-Симаунт, расположенного к северо-западу от побережья Новой Зеландии на глубине около 1000 метров.

Сообщается, что в лаборатории добытые образцы пепла были расплавлены и введены в контакт с водой при различных условиях. После серии экспериментов ученым таки удалось получить взрывную реакцию, в результате которой возникли частицы пепла идентичные тем, что были подняты со дна океана.

«Магма была помещена в тигель диаметром десять сантиметров под слой воды, а затем мы подвергли все это интенсивной деформации, то есть проделали то, что должно происходить при входе магмы на поверхность дна под водой... При этом появилась трещина, и вода устремилась в образовавшийся вакуум, сыграв роль взрывчатого вещества», ‒ рассказал один из участников исследования.

По его словам, частицы, которые были выброшены этим искусственным «вулканом», по своей форме, весу и составу были полностью схожи с собранными роботом в районе Гавр-Симаунта.

В тему: 25 декабря 2018 года мы писали, что ученые смогли отыскать вулкан, который опаснее Йеллоустоунского.

А 21 декабря 2016 года сообщалось, что ученые зафиксировали пробуждение вулкана, который мог уничтожить неандертальцев.