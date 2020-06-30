В уголовном деле Ефремова появился новый потерпевший

Главное: В уголовном деле о ДТП, совершенном артистом Михаилом Ефремовым, появился четвертый потерпевший. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Детали: В уголовном деле о ДТП, совершенном артистом Михаилом Ефремовым, появился новый потерпевший.

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката Аександра Добровинского, им стал Виталий Захаров ‒ сын от первого брака погибшего в аварии Сергея Захарова.

«Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего», ‒ отметил адвокат, добавив, что в ближайшее время он встретится с представителем Виталия Захарова для выработки общей позиции по делу.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

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