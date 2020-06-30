Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 30 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 424 072, смертей ‒ 509 691, а выздоровлений ‒ 5 262 028. В Украине же выявлено 44 334 инфицированных, зарегистрировано 1 159 смертей и 19 115 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 683 000 (смертей ‒ 129 545), Бразилии ‒ 1 368 195 (58 314), России ‒ 646 929 (9 306), Индии ‒ 566 840 (16 893), Великобритании ‒ 313 470 (43 660), Перу ‒ 282 365 (9 504), Чили ‒ 275 999 (5 575), Испании ‒ 248 970 (28 346), Италии ‒ 240 436 (34 744), Иране ‒ 227 662 (10 817), Мексике ‒ 220 657 (27 121), Пакистане ‒ 209 337 (4 304), Франции ‒ 201 522 (29 816), Турции ‒ 198 613 (5 115), Германии ‒ 195 391 (8 982), Саудовской Аравии ‒ 190 823 (1 649), Бангладеш ‒ 145 483 (1 847), ЮАР ‒ 144 264 (2 529), Канаде ‒ 105 830 (8 627), Катаре ‒ 95 106 (113), Колумбии ‒ 91 995 (3 256) и Китае ‒ 84 780 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 26 июня 2020 года мы писали, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.

А 30 июня 2020 года сообщалось, что китайские ученые выявили у свиней вирус, который грозит человечеству новой глобальной пандемией.

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