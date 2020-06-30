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Епископ УПЦ объяснил, как отличить духовно полезное кино от вредных для души фильмов

Епископ УПЦ объяснил, как отличить духовно полезное кино от вредных для души фильмов

Главное: Духовно полезное кино реанимирует в нас человечность и учит любить, и это его отличие. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Кино может показать хороший пример, если мы смотрим настоящий, глубокий и содержательный фильм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

По его мнению, первый аргумент в пользу кино: оно способно показать хороший пример.

«Как удачно сказала об этом одна школьница: „Кино — будто урок жизни, на котором, в отличие от занятий в школе, никогда не бывает скучно“. И это второй позитив: кино способно захватывать и впечатлять. Не зря говорят: „Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать“. Конечно, при главном условии: если мы смотрим настоящее, глубокое и содержательное кино, а не очередную одноразовую „жевательную резинку“ для глаз», — сказал владыка.

Епископ Виктор поделился случаем, когда кино помогло человеку сделать первые шаги в духовной жизни.

«Однажды один мой знакомый пошел с друзьями в кинотеатр. Как водится, купили целое ведро попкорна. Когда же фильм начался, их руки будто парализовало: так друзья и вышли из зрительного зала, даже не прикоснувшись к попкорну. Потом товарищ вспоминал, что именно этот фильм — а это были „Страсти Христовы“ Мэла Гибсона — заставил его взять в руки Евангелие и наконец-то внимательно прочитать каждую страницу Священного Писания. Фильм помог ощутить цену Голгофской жертвы с документальной точностью и этим отрезвил и пробудил душу от сна», — поделился владыка Виктор.

По словам архиерея, полезное для христианина кино может быть религиозным или светским, односерийным или сериалом.

«Если кино не просто поглощает наше время, подменяя настоящую жизнь её иллюзией, если оно не просто развлекает, подпитывая скрытые страсти, но будит голос совести, заставляет внимательно заглядывать в собственную душу, если переворачивает нас внутри, открывая внутренний источник света и любви, — такие фильмы смотреть стоит и нужно», — подчеркнул ариерей.

Владыка Виктор также порекомендовал фильмы к просмотру.

«Советую найти время на просмотр таких лент, как „Белый Бим Черное ухо“, „Зелёная миля“, „А зори здесь тихие“, „Список Шиндлера“, „Вам и не снилось“, „Чучело“, „Путь домой“, „Отец солдата“».

Он подчеркнул, что духовно полезное кино реанимирует в нас человечность и учит любить, и это его отличие.

«Возможно, кто-то спросит: „А где же тут религиозная составляющая?“ Когда-то богословы говорили: „Бог стал человеком, чтобы человек стал богом по благодати“, — то есть обо́жился. Современные же богословы эту мысль скорректировали так: „Бог стал человеком, чтобы человек, вопреки всем вызовам своего времени, сумел остаться человеком“. Итак, попробуем писать сценарий нашей жизни согласно с законом Божьей любви. А для этого крепко будем держать в руках ладонь Воскресшего Христа, смотря на мир Его глазами и при Его помощи учась отделять свет от тьмы. И пусть Его благословение неотступно будет пребывать со всеми нами», — заключил епископ Виктор.

В тему: 29.06.2020 в Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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