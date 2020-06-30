В родном городе президента чиновник умер прямо на заседании горсовета

Главное: Во время заседания горсовета Кривого Рога умер глава департамента градостроительства, проработавший в органа местного самоуправления более 30 лет. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Детали: В Кривом Роге во время заседания городского совета умер глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений Александр Бризецкий. Как сообщает Управление прессы исполкома горсовета в Facebook, у него остановилось сердце.

Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт. С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов.

В целом в органах местного самоуправления он проработал более 32 лет.

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