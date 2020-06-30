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Дорожные работники наткнулись на массовое захоронение детей в Польше

Дорожные работники наткнулись на массовое захоронение детей в Польше

Главное: Археологи обнаружили на юго-востоке Польши средневековое массовое захоронение детей.

Детали: Дорожные рабочие в Польше наткнулись на захоронение останков более ста детей, похороненных в XVI — XVII веках. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в целом были найдены 115 тел. У некоторых в рот были положены монеты. Они известны как «обол Харона» и, согласно верованиям древних греков и римлян, является платой проводнику в мир мертвых. Благодаря им ученые смогли датировать период захоронения 1587-1632 годами, когда страной правил король Сигизмунда III, а затем Ян II Казимир.

Скелеты были погребены в песке недалеко от церкви, существовавшей с 1590 года, и располагались по оси восток-запад, что указывает на ритуальный характер погребения. Отсутствие остатков гробов говорит о том, что сообщество, которое похоронило детей, было очень бедным, однако расположение скелетов указывает на то, что местные жители заботились о сохранности могил.

Находка подтверждает местные легенды о массовом детском захоронении в районе Церковных гор.

Тела будут эксгумированы, и после изучения антропологами их передадут в местную приходскую церковь, после чего останки снова похоронят на местном кладбище.

В тему: В мае 2007 года в Новгородской области обнаружено массовое захоронение детей, относящееся, предположительно, к 1940-м годам.

Весной 2018 года в Судане археологи обнаружили древнее захоронение младенцев, похороненных в керамических сосудах. По оценкам специалистов, данному захоронению более 6 тыс. лет. Оно является древнейшим в Африке.

Тэги: мир, археология, кладбище, Польша, дети, захоронение

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