Главные новости за 30 июня 2020 года

- С 1 июля Евросоюз готов открыть границу для граждан пятнадцати стран. Но не для украинцев.

- К концу этой рабочей недели в Украине снова будет жарко. Ожидаются грозы.

- В июле начнется парад планет. Наблюдать его смогут и жители Украины.

- В ВОЗ сделали крайне неприятный прогноз по поводу сроков пандемии коронавируса. Все намного хуже, чем можно было предположить.

- Известный во всем мире Cirque du Soleil объявил себя банкротом. Цирк не пережил пандемию коронавируса.

- В Японии создали необычную социальную сеть. В ней совсем нет негатива.