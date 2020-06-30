Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу сроков пандемии коронавируса

В ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу сроков пандемии коронавируса

Главное: В ВОЗ сделали крайне неприятный прогноз по поводу сроков пандемии коронавируса. Все намного хуже, чем можно было предположить.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус дал негативный прогноз по поводу сроков пандемии коронавируса. Его цитирует пресс-служба организации.

Глава ВОЗ, среди прочего, заявил, что «жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу».

Также, по его словам, «несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп».

В тему 27 июня 2020 года сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

27 июня 2020 года стало известно, что ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, пандемия

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже
29.06.20 15:23

Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Жара и грозы возвращаются в Украину: прогноз синоптиков

Жара и грозы возвращаются в Украину: прогноз синоптиков
30.06.20 10:03
845
Последние новости
30.06.20 14:03

В ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу сроков пандемии коронавируса
30.06.20 13:50

NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
30.06.20 13:02

Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
30.06.20 12:45

Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
30.06.20 12:07

Легендарный Cirque du Soleil объявил себя банкротом из-за коронавируса
30.06.20 11:38

Правоохранители Германии вышли на след десятков тысяч педофилов
30.06.20 11:05

Японцы создали очень необычную социальную сеть
Фото и Видео
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Японцы создали очень необычную социальную сеть
Японцы создали очень необычную социальную сеть
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
В Киеве оголтелый всадник пытался «затариться» пивом в супермаркете
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В Николаеве найдена застреленной жена депутата от «Батькивщины»
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.