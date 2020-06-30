В ВОЗ сделали тревожное заявление по поводу сроков пандемии коронавируса

Главное: В ВОЗ сделали крайне неприятный прогноз по поводу сроков пандемии коронавируса. Все намного хуже, чем можно было предположить.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус дал негативный прогноз по поводу сроков пандемии коронавируса. Его цитирует пресс-служба организации.

Глава ВОЗ, среди прочего, заявил, что «жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу».

Также, по его словам, «несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп».

В тему 27 июня 2020 года сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

27 июня 2020 года стало известно, что ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса.