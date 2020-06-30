Парад планет в июле: что можно будет увидеть в небе

Главное: В июле начнется парад планет. Наблюдать его смогут и жители Украины.

Детали: Уже 4 июля начнется так называемый парад планет. Наблюдать его смогут и жители Украины.

Как рассказала российским СМИ научный директор Московского планетария Фаина Рублева, некоторые планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

Так, в ночное время суток будут видны Сатурн, Юпитер и Марс, а утром – Венера.

По ее словам, Уран и Нептун без оптики видны не будут, а Солнце затмит Меркурий, из-за чего его нельзя будет наблюдать с Земли.

Специалист предупредила: «Рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит».

Она добавила, что «планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно, из-за чего данное явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время».

Астроном уточнила: «С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут, – Юпитер – 14 июля, а Сатурн – 21 июля, – в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего».

Кроме этого, по ее словам, «влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно».

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