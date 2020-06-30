Правоохранители Германии вышли на след десятков тысяч педофилов

Главное: В Германии задержали 43-летнего педофила, который, как ожидается, поможет правоохранителям разоблачит целую сеть из 30 тыс. потенциальных сексуальных преступников.

Детали: В октябре прошлого года полицейские обыскали квартиру 43-летнего Йорга Л., который проходит по делу об изнасиловании малолетнего ребенка. Как сообщает «Рамблер» со ссылкой на немецкие СМИ, в его жилище следователи нашли около 3 терабайтов детской порнографии и другого материала.

В рамках дела были установлены личности свыше 70 подозреваемых, в том числе за рубежом, и более 40 пострадавших детей.

Кроме того, изучая материалы, оперативники натолкнулись на тайные интернет-чаты других предполагаемых педофилов, которые рассказывали о личном опыте надругательств над детьми и даже давали друг другу советы.

По информации министра юстиции федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Петера Бизенбаха, в целом количества участников таких чатов и форумов достигает 30 тыс. человек.

Ожидается, что процесс над Йоргом Л. начнется в августе.

В свете расследования этого дела Минюст Северного Рейна—Вестфалии решил с 1 июля создать рабочую группу по борьбе с педофилией и распространением детской порнографии в Интернете.

В тему: В начале 2007 года европейские следователи объявили о раскрытии одной из крупнейших в истории глобальных организаций интернет-педофилов, объединяющей более 2,3 тысяч человек в разных странах, включая Алжир, Венесуэлу, Исландию, Германию и США.