Китайские ученые выявили у свиней вирус, который грозит человечеству новой глобальной пандемией

Главное: Китайские ученые идентифицировали новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии. Известно, что на данный момент его переносчиками являтся свиньи, однако есть вероятность передачи людям. При этом у человечества отсутствует иммунитет к новому заболеванию.

Детали: Исследователи из Китая обнаружили новый вирус. Он проявился совсем недавно, его разносчиком выступают свиньи. При этом, как сообщает ВВС, он способен заражать людей и впоследствии передаваться от человека к человеку, вызвав новую глобальную эпидемию.

По мнению ученых, на данный момент ситуация еще не стала угрожающей, однако новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, указывающими на высокую степень приспособленности к заражению человека, и требует пристального контроля.

При этом он совершенно не похож на другие вирусы и устойчивость к нему у людей либо очень низка, либо ее нет совсем.

В тему: По данным Всемирной организации здравоохранения, в период пандемии свиного гриппа с января 2009 года по август 2010 года в мире им заразились около 1,6 млн человек. 18449 человек умерли.