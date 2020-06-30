Жара и грозы возвращаются в Украину: прогноз синоптиков

Главное: К концу этой рабочей недели в Украине снова будет жарко. Ожидаются грозы.
Детали: После небольшого спада температур жара вернется в Украину к концу этой недели, 2-3 июля. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики предупредили о грозовых дождях. Погода будет стремительно меняться, поэтому осадки возможны во всех областях страны.
Днем по Украине ожидается 22-33 тепла, а ночью плюс 15-22.
В Киеве прогнозируются дожди с грозами. Днем будет плюс 29-31, а ночью 18-20 тепла.
Карта погоды в Украине:
В тему 1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.