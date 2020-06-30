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Евросоюз до сих пор не готов открыть границу для украинцев из-за коронавируса

Евросоюз до сих пор не готов открыть границу для украинцев из-за коронавируса

Главное: С 1 июля Евросоюз готов открыть границу для граждан пятнадцати стран. Но не для украинцев.

Детали: Как передает Euronews, со среды, 1 июня, Евросоюз откроет свою границу для пятнадцати стран на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. При этом для украинских туристов пока продолжается запрет на въезд.

Кроме украинцев запрещен въезд в ЕС для россиян, бразильцев и граждан США.

Откроют же границу для таких стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея,Таиланд, Тунис, Уругвай.

Открыть въезд для китайцев ЕС готов лишь после того, как тот разрешит то же самое для европейцев.

В тему 24 июня 2020 года сообщалось, что в Украине должникам по оплате коммуналки могут ограничить выезд за границу.

18 июня 2020 года появилась новость, что двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников.

Тэги: общество, мир, граница, украинцы, ЕС, коронавирус, пандемия

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