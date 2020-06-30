В Черновицкой области мужчина зачем-то лег под поезд

Главное: В Черновицкой области поезд насмерть сбил мужчину. Тот лежал на рельсах.

Детали: В минувший понедельник, 29 июня, в селе Волока (Черновицкая область) произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Стало известно, что тут поезд переехал 44-летнего мужчину, который по непонятным причинам лежал на рельсах. Машинист же состава не среагировал и не успел затормозить.

От полученных травм бедолага скончался на месте.

Открыто производство по части 3 статьи 276 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Выясняются детали и причины ЧП.

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