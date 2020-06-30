В США умер украинский конструктор, помогавший Гагарину полететь в космос

Главное: В США скончался украинский конструктор Анатолий Дарон. Он разработал двигатели для полета Юрия Гагарина.

Детали: В США умер известный конструктор Анатолий Давидович Дарон. Именно он разработал двигатели для ракет-носителей, с помощью которых в космос отправился сначала первый спутник, а потом и Юрий Гагарин.

О его кончине сообщают российские СМИ.

Известно, что Анатолий Дарон скончался 24 июня. Причиной смерти называют «обострение многолетней сердечно-почечной недостаточности».

Справка :

Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году В 1948 году он окончил Московский авиационный институт, после чего пятьдесят лет трудился в ОКБ-456 (НПО «Энергомаш»): он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.

В свое время украинец был ведущим конструктором при разработке жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108: именно их применили в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и на космических ракетах-носителях, созданных на ее базе.

Эти ракеты доставили в космос «Спутник-1» в 1957 году и Юрия Гагарина в 1961 году.

Данные двигатели до сих пор используют для выведения спутников и пилотируемых кораблей на ракетах «Союз-2».

Олессит был кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1957), Ленина (1961) и Дружбы (1996), заслуженным конструктором РСФСР (1989), доктором технических наук и профессором.

В 1998 году он переехал жить в США.

В тему 17 марта 2020 года сообщалось, что в России скончалась вдова первого человека в космосе.

11 сентября 2019 года стало известно, что умер ученый, благодаря которому Гагарин отправился в космос.