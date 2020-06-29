Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 29 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-30 29 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 188 440, смертей ‒ 502 704, а выздоровлений ‒ 5 165 265. В Украине же выявлено 43 628 инфицированных, зарегистрировано 1 147 смертей и 19 027 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 557 980 (смертей ‒ 125 864), Бразилии ‒ 1 344 143 (57 622), России ‒ 640 246 (9 152), Индии ‒ 548 318 (16 475), Великобритании ‒ 313 467 (43 659), Перу ‒ 279 419 (9 317), Чили ‒ 271 982 (5 509), Испании ‒ 248 770 (28 343), Италии ‒ 240 436 (34 744), Иране ‒ 225 205 (10 670), Мексике ‒ 216 852 (26 648), Пакистане ‒ 206 512 (4 167), Франции ‒ 199 476 (29 781), Турции ‒ 197 239 (5 097), Германии ‒ 194 910 (8 975), Саудовской Аравии ‒ 186 436 (1 599), Бангладеш ‒ 141 801 (1 783), ЮАР ‒ 138 134 (2 456), Канаде ‒ 105 293 (8 581), Катаре ‒ 95 106 (113), Колумбии ‒ 91 995 (3 256) и Китае ‒ 84 757 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 26 июня 2020 года мы писали, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.

А 25 июня 2020 года сообщалось, что лучший баскетболист Украины заболел коронавирусом.

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