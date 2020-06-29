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В Украине отметили День иконы, примирившей три христианских церкви

В Украине отметили День иконы, примирившей три христианских церкви

Главное: 27 июня представители армянской общины и духовенства отметили День иконы Армянской Богородицы из Каменца-Подольского. В этом году свои коррективы в празднество внесла эпидемия коронавируса.

Детали: Ежегодно 27 июня представители армянской общины и духовенства отмечают День иконы Армянской Богородицы из Каменца-Подольского. Как сообщил в комментарии AnalitikaUA.net глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, в этом году из-за мер предусмотренных карантином, мероприятия посвященные Дню иконы армянской Богородицы, проведут армянские священники в своих приходах. А традиционное паломничество в Каменец-Подольский, с соблюдением всех карантинных норм состоится завтра 28 июня.

Издание напоминает, что Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский — армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.

В тему: Строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, армянская диаспора, Каменец-Подольский, новости Украины, коронавирус

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