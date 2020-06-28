Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 28 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-30 28 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 027 740, смертей ‒ 499 585, а выздоровлений ‒ 5 079 573. В Украине же выявлено 42 982 инфицированных, зарегистрировано 1 129 смертей и 18 934 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 520 984 (смертей ‒ 125 588), Бразилии ‒ 1 313 667 (57 070), России ‒ 633 542 (9 060), Индии ‒ 528 859 (16 095), Великобритании ‒ 312 640 (43 634), Перу ‒ 275 989 (9 135), Чили ‒ 267 766 (5 347), Испании ‒ 248 770 (28 343), Италии ‒ 240 310 (34 738), Иране ‒ 222 669 (10 508), Мексике ‒ 212 802 (26 381), Пакистане ‒ 202 955 (4 118), Франции ‒ 199 473 (29 781), Турции ‒ 195 883 (5 082), Германии ‒ 194 693 (8 968), Саудовской Аравии ‒ 182 493 (1 551), Бангладеш ‒ 137 787 (1 738), ЮАР ‒ 131 800 (2 413), Канаде ‒ 104 902 (8 575), Катаре ‒ 94 413 (110), Колумбии ‒ 88 817 (3 076) и Китае ‒ 84 745 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

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