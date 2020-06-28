Дочь Ефремова шокировала подписчиков своими мыслями о загробной жизни

Главное: Дочь артиста и любителя пьяной езды Михаила Ефремова ‒ Анна-Мария ‒ хотела бы после смерти быть съеденной... грибами. Об этом она заявила своим подписчикам.

Детали: Дочь известного российского актера театра и кино Михаила Ефремова ‒ Анна-Мария ‒ шокировала общественность своими мыслями по поводу загробной жизни.

Как передает «КП», так, отвечая на вопрос одного из подписчиков по поводу «жизни после смерти», Анна-Мария заявила, что хотела бы, чтобы после смерти ее «съели грибы».

«Они классные», ‒ отметила она, добавив, что также не отказалась бы, чтобы из обрезков ее кожи сделали «маленькую куклу для потомков, чтобы сажать их в чулан наедине с ней».

Как отмечает издание, Анна-Мария ‒ не совсем обычная наследница именитого актера. В настоящее время девушка, имеющая явные психические проблемы и считающая себя парнем, мечтает уехать из России, потому что не хочет жить «по волчьим законам». Идеальная страна для нее ‒ это Англия.

Напомним также, что отец Анны-Марии, 8 июня в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след».

22 июня 2020 года также стало известно, сколько водки Ефремов выпил в день смертельного ДТП.

А 20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.