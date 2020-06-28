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Медведчук напомнил Зеленскому нормы Конституции Украины, которые власть грубо нарушает

Медведчук напомнил Зеленскому нормы Конституции Украины, которые власть грубо нарушает

Виктор Медведчук, который является доктором юридических наук, академиком Национальной академии правовых наук Украины, заслуженным юристом Украины опубликовал «Краткий курс» для власти с указанием тех норм Конституции, о которых власть забывает, передает ForUm со ссылкой на «Акценты».

«Украина отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления Президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы Основного Закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны. Представителям власти, которые игнорируют нормы Конституции Украины и пытаются поставить их на службу своим узкополитическим интересам, следует помнить», — сразу же расставляет акценты Медведчук и далее перечисляет:

Первое. Согласно статье 1 Конституции «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство». Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство — это то,

в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и «бродячим активистам», в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью. Социальное — это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую.

Второе. Проводимая властью политика насильственной украинизации, антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан, поскольку противоречит части третьей статьи 10 Основного Закона: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

Третье. Президенту Украины и многочисленной рати «слуг народных», пытающихся пересмотреть социальные стандарты, упразднить льготы и превратить украинцев в бесправных рабов, надо знать, что согласно частям второй и третьей статьи 22 Основного Закона «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены». Кроме того, «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Четвертое. Команде Президента В. А. Зеленского, углубляющей и ужесточающей политику тарифного геноцида, повышения цен, введения рыночных тарифов, провоцирующую рост безработицы, следует изучить статью 48 Основного Закона, которая гарантирует каждому гражданину «право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище».

Пятое. «Реформаторам» от медицины Президента В. А. Зеленского, продолжающим преступную реформу Супрун по уничтожению системы здравоохранения в Украине, напоминаю нормы части 3 статьи 49 Конституции: «Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности».

Шестое. «Слугам Народа» необходимо усвоить, что исключительно Украинский народ, который является единственным источником власти, осуществляет ее непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Об этом гласит статья 5 Конституции Украины.

И седьмое. президенту В. А. Зеленскому и «новым лицам» во власти, взращенным в трускавецком «Rixos» и/или на соросовских грантах, следует выучить наизусть часть вторую статьи 68 Конституции Украины: «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности». Напоминаю: Конституция — это Основной Закон. Заслуженный юрист Украины Виктор Медведчук подчеркивает: «Рано или поздно нынешним представителями власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные „реформы“, которые они проводят в угоду западным хозяевам».

«Уверен, „уважаемые“ господа, находящиеся при власти, что при тщательном, вдумчивом изучении Основного Закона вы сможете сделать для себя массу новых открытий. Но это уже совершенно другая история, и мы к ней обязательно вернемся», — иронизирует Медведчук.

В заключение доктор юридических наук и один из ключевых украинских политиков, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» пишет: «С праздником, дорогие украинцы!!! Защитим нашу Конституцию от злоупотреблений власти. Защитим наше право на достойную и успешную ЖИЗНЬ!»

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