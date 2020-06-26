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В Днепре найден застреленным крупный полицейский чин

В Днепре найден застреленным крупный полицейский чин

Главное: В Днепре обнаружен мертвым полковник полиции Павел Савенко. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Детали: В Днепре на улице Янгеля найден застреленным полковник полиции Павел Савенко, трудившийся старшим преподавателем кафедры оперативно-разыскной детельности в ДГУВД.

Как передает telegram-канал «Днепр сейчас», о происшествии в полицию сообщила супруга правоохранителя, которая вместе с ребенком вернулась домой с прогулки и обнаружила мужа мертвым в ванной комнате.

Отмечается, что рядом с телом полковника нашли «гражданскую» версию автомакта Калашникова и стреляную гильзу.

По предварительным данным, Савенко покончил жизнь самоубийством, не оставив, однако, предсмертной записки.

По словам жены погибшего, она не имеет ни малейшего представление, что именно побудило его лишить себя жизни.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

В тему: 9 октября 2019 года мы писали, что в Ровно прямо во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летней выслугой.

А 28 июня 2019 года сообщалось, что на Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции.

Тэги: полиция, общество, самоубийство, Днепр, смерть, Днепропетровская область, полковник, регионы, преподаватель, выстрел, автомат Калашникова, новости Украины

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