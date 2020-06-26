Как выяснилось, коронавирус «наследил» в Европе еще в марте 2019 года

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал в Испании еще в марте прошлого года. К такому выводу пришли ученые из Барселоны, исследовав пробы сточных вод.

Детали: Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 присутствовал в испанской Барселоне еще в марте 2019 года.

Как передает РИА «Новости», об этом заявили ученые из барселонского университета, которые исследовали пробы сточных вод.

По словам президента испанского общества вирусологии профессора Альберта Боска, среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, «где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР».

«В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира», ‒ отметил профессор, добавив, что тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

Отметим, что до сих пор в барселонские ученые полагали, что коронавирус вирус пришел в город по крайне мере 15 января 2020 года ‒ то есть на 41 день раньше, чем был официально зарегистрирован первый случай заражения.

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