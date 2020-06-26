Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 26 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 643 141, смертей ‒ 490 043, а выздоровлений ‒ 4 864 934. В Украине же выявлено 41 117 инфицированных, зарегистрировано 1 086 смертей и 18 299 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 242 054 (смертей ‒ 124 468), Бразилии ‒ 1 228 114 (54 971), России ‒ 6119 936 (8 770), Индии ‒ 490 401 (15 301), Великобритании ‒ 309 456 (43 314), Перу ‒ 268 602 (8 761), Чили ‒ 259 064 (4 903), Испании ‒ 247 486 (28 330), Италии ‒ 239 706 (34 678), Иране ‒ 217 724 (10 239), Мексике ‒ 202 951 (25 060), Франции ‒ 197 885 (29 755), Пакистане ‒ 195 745 (3 962), Германии ‒ 193 916 (8 962), Турции ‒ 193 115 (5 046), Саудовской Аравии ‒ 174 577 (1 474), Бангладеш ‒ 130 474 (1 661), ЮАР ‒ 118 375 (2 292), Канаде ‒ 104 463 (8 566), Катаре ‒ 92 784 (109), Китае ‒ 84 704 (4 641), и Колумбии ‒ 77 313 (2 611).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 25 июня 2020 года мы писали, что лучший баскетболист Украины заболел коронавирусом.

А 26 июня 2020 года сообщалось, что в Украине число новых случаев COVID-19 за сутки впервые превысило тысячу.