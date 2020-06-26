Во французском парламенте поддержали инициативу Медведчука о новое измерение нормандского формата

В сенате Франции готовы поддержать все, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине. Поэтому во французском парламенте открыты к предложению Виктора Медведчука. Как сообщает ЗНАЙ ЮА со ссылкой на РИА Новости, инициатива председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» создать парламентское измерение «нормандского формата» была поддержана главой верхней палаты французского Сената Жераром Ларше.

«Когда мы говорим о „нормандском формате“, мы говорим о минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу — ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине, возвращению диалога», — сказал Ларше.

Как напоминает издание, 20 декабря 2019 года в Москве президент РФ Владимир Путин поддержал идею максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе.

«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», — сказал Путин на встрече с Медведчуком, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение «нормандского формата» будет положительной.

24 января после презентации во Франции инициативы относительно создания объединения парламентариев стран — участниц «нормандского формата», призванного способствовать восстановлению мира на востоке Украины члены Сената и Национального собрания Франции с большим интересом отнеслись к этой идее и выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений.

А 28 января того же года на встрече с депутатами Бундестага в Берлине Медведчук сообщил о достигнутых договоренностях во время встречи глав государств «нормандского формата» в Париже.

«Первое — они согласились с тем, что фундаментом деятельности „нормандского формата“ являются Минские соглашения, а именно: протокол, подписанный 5 сентября 2015 года, меморандум 19 сентября 2014 года и комплекс мер 12 февраля 2015 года. Главы государств „нормандского формата“ установили, что минские соглашения, а именно те три акта, которые я перечислил, являются неукоснительными для их полной имплементации. В Париже было принято решение до конца декабря 2019 года установить режим, постоянный режим прекращения огня. Также в коммюнике было указано о том, что необходимо имплементировать „формулу Штайнмайера“, которая касается установления особого статуса неподконтрольных территорий, то есть территорий Донбасса, сначала на временной, а потом при определенных условиях, являющихся содержанием „формулы Штайнмайера“, на постоянной основе», — заявил народный депутат.