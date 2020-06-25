Ученые рассказали об уникальной способности Леонардо да Винчи

Главное: Леонардо да Винчи обладал редкой особенностью зрения ‒ «сверхбыстрым взглядом» ‒ которая и помогала ему создавать настоящие шедевры. К такому выводу пришли исследователи из Швейцарии.

Детали: Ученые из Университета Базеля (Швейцария) установили, что Леонардо да Винчи обладал «сверхбыстрым взглядом» ‒ редкой особенностью зрения, которая помогала ему создавать картины и различные проекты.

Как передает «Мир24» со ссылкой на The Daily Mail, проанализировав рисунки итальянского мастера, исследователи пришли к выводу, что да Винчи мог видеть от 50 до 100 «кадров» в секунду, тогда как у среднего человека этот показатель составляет всего 20-40.

Сообщается, что такая особенность зрения позволила да Винчи, в частности, проследить за полетом стрекозы ‒ он заметил, что у летящих стрекоз передние крылья поднимаются, а задние опускаются. Обычным же людям для этого потребуется специальная техника

По мнению ученых, «сверхбыстрый взгляд» также помогал итальянцу писать картины ‒ он поймал мимолетную улыбку Моны Лизы и смог ее запечатлеть.

Пока неизвестно, является ли такая особенность зрения генетическим даром или его можно натренировать обычному человеку.

В тему: 7 января 2020 года мы писали, что ученые раскрыли тайну самой дорогой картины Леонардо да Винчи.

А 4 февраля 2019 года сообщалось, что британские ученые обнаружили отпечатки пальцев Леонардо да Винчи.