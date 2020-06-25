Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Украине хотят увеличить штрафы для любителей быстрой езды

В Украине хотят увеличить штрафы для любителей быстрой езды

Главное: В Украине вырастут штрафы за быструю езду. Новые цифры представило МВД.

Детали: В МВД предлагают увеличить штрафы за превышение скорости. Соответствующий законопроект уже готов.

Как сообщил РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко, если водитель превысит скорость более чем на 50 километров в час, ему могут выписать штраф на 3 400 гривен.

Он уточнил: «Сегодня если человек превысил до 50 километров в час, то на протяжении десяти дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 километров в час – 510 гривен».

По словам представителя МВД, «мы должны поднимать верхний порог штрафа».

Уже известно, что с 1 июля в Украине «начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта».

В тему 16 июня 2020 года сообщалось, что депутаты разрешили украинцам не платить штрафы по долгам на время карантина.

3 июня 2020 года стало известно, что в Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей.

Тэги: штраф, общество, транспорт, скорость, МВД, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.06.20 09:35

Украину процентами порвут на части

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его
24.06.20 19:21

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

Автор: Евроспорт

Выбор редакции
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
25.06.20 10:03
720
Последние новости
25.06.20 12:46

В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
25.06.20 12:00

Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок
25.06.20 11:57

Ученые придумали, как можно продлить жизнь
25.06.20 11:32

Негромайдан в США пробил очередное дно: его активисты призывают уничтожать христианские символы
25.06.20 11:16

Порошенко активно выводит свои капиталы из Украины, – СМИ
25.06.20 11:11

В Украине хотят увеличить штрафы для любителей быстрой езды
25.06.20 10:03

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Фото и Видео
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям
Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Драка российских депутатов повеселила интернет
Драка российских депутатов повеселила интернет
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.