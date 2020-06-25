В Украине хотят увеличить штрафы для любителей быстрой езды

Главное: В Украине вырастут штрафы за быструю езду. Новые цифры представило МВД.

Детали: В МВД предлагают увеличить штрафы за превышение скорости. Соответствующий законопроект уже готов.

Как сообщил РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко, если водитель превысит скорость более чем на 50 километров в час, ему могут выписать штраф на 3 400 гривен.

Он уточнил: «Сегодня если человек превысил до 50 километров в час, то на протяжении десяти дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 километров в час – 510 гривен».

По словам представителя МВД, «мы должны поднимать верхний порог штрафа».

Уже известно, что с 1 июля в Украине «начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта».

В тему 16 июня 2020 года сообщалось, что депутаты разрешили украинцам не платить штрафы по долгам на время карантина.

3 июня 2020 года стало известно, что в Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей.