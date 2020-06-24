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Ученые рассказали о чудодейственных свойствах чеснока

Ученые рассказали о чудодейственных свойствах чеснока

Главное: Чеснок обладает целым рядом свойств, полезных для человеческого здоровья. К такому выводу пришли исследователи из США.

Детали: Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили целый ряд полезных свойств чеснока.

Как передает sterlegrad, в частности, специалисты установили, что регулярное употребление луковиц этого растения значительно улучшает самочувствие у людей с высоким артериальным давлением, а также снижает уровень холестерина вдоль артерий, что предотвращает развитие сердечного приступа, инсульта, других сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, чеснок также уменьшает продолжительность простудных заболеваний, очищая носовой тракт от бактерий и вирусов, и улучшает состояние костей, увеличивая выработку гормона эстрогена, который стимулирует регенерацию костных клеток.

Кроме того, чеснок благоприятно воздействиует на кожу, уничтожая патогенных микроорганизмов, вызывающих прыщи и кожные инфекции, а также подавляет воспаление и борется с когнитивным ухудшением и болезнями головного мозга.

В тему: 4 февраля 2020 года мы писали, что немецкий врач составила список продуктов, которые укрепят иммунитет.

А 31 января 2020 года сообщалось о пользе и вреде помидоров.

Тэги: США, ученые, общество, исследования, здоровье, мир, исследователи, наука, чеснок, польза

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