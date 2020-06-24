Армянская диаспора Украины эволюционирует в сторону институционального развития, – эксперт

Главное: Создание Объединения армянских медиков является ярким примером институционального развития общинных структур. И, по словам обозревателя Марата Акопяна, это не последний пример.

Детали: После периода консолидации и объединения всех общинных структур, армянская диаспора Украины эволюционирует в сторону институционального развития. Об этом в комментарии «Фразе» заявил обозреватель Марат Акопян.

По его словам, создание Объединения армянских медиков один из этих примеров. «Для полноценной реализации консолидированного потенциала перед общиной актуализировался вопрос глобальной институционализации, именно так все слои объединенной общины смогут рационально реализовать свои возможности», — заявил эксперт, добавив, что судя по последним шагам Союза армян Украины, мы наблюдаем движение именно в этом направлении.

По мнению Акопяна, «это современная концепция развития общинной жизни, направленная на обеспечение социальных лифтов для молодежи и профессиональные платформы для специалистов». «Новые структуры вполне жизнеспособны, в этом мы можем убедиться на примере Гражданской платформы „Армяне Украины“», — убежден он.

Эксперт также выразил надежду на то, что скоро мы станем свидетелями новых подобных инициатив.

Ранее стало известно о создании по инициативе Союза армян Украины — Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ).

В тему: Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. А с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития САУ.