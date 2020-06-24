Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 24 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 24 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 294 527, смертей ‒ 478 278, а выздоровлений ‒ 4 660 518. В Украине же выявлено 38 074 инфицированных, зарегистрировано 1 035 смертей и 16 956 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 348 956 (смертей ‒ 121 279), Бразилии ‒ 1 145 906 (52 645), России ‒ 606 043 (8 503), Индии ‒ 456 183 (14 476), Великобритании ‒ 307 682 (43 011), Перу ‒ 260 810 (8 404), Чили ‒ 250 767 (4 505), Испании ‒ 246 752 (28 325), Италии ‒ 238 833 (34 675), Иране ‒ 212 501 (9 996), Франции ‒ 197 804 (29 723), Германии ‒ 192 871 (8 926), Мексике ‒ 191 410 (23 377), Турции ‒ 190 165 (5 001), Пакистане ‒ 188 926 (3 755), Саудовской Аравии ‒ 167 267 (1 387), Бангладеш ‒ 122 660 (1 582), ЮАР ‒ 106 108 (2 102), Канаде ‒ 103 767 (8 511), Катаре ‒ 90 778 (104), Китае ‒ 84 655 (4 640), и Колумбии ‒ 73 760 (2 524).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 июня 2020 года сообщалось, что итальянские медики выяснили о начале пандемии коронавируса в Европе кое-что неожиданное.

А 24 июня 2020 года мы писали, что за сутки коронавирус в Украине подхватили почти тысяча человек.