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Блаженнейший Митрополит Онуфрий завтра отметит День Ангела

Блаженнейший Митрополит Онуфрий завтра отметит День Ангела

Главное: Завтра в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия, после которой духовенство и миряне поздравят Предстоятеля УПЦ с Днем Ангела.

Детали: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий празднует именины 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого. Как сообщает Центр информации УПЦ, завтра в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия, после которой духовенство и миряне поздравят владыку с Днем Ангела.

Митрополит Онуфрий получил свое монашеское имя во время пострига 18 марта 1971 года в Троице-Сергиевой лавре (город Сергиев Посад Московской области, Россия), будучи студентом семинарии. С тех пор 25 июня для него особенный день, который он проводит в молитве своему небесному покровителю.

Ежегодно в этот праздник, поздравить с именинами Предстоятеля УПЦ, в Киево-Печерскую лавру съезжались представители Поместных Православных Церквей, иерархи и духовенство из Украины, приходили государственные и общественные деятели. В этом году, в связи с карантином, торжества пройдут с минимальным количеством гостей.

Сегодня вечером в 17.00 Митрополит Онуфрий возглавит всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а завтра утром, в 08.30 — праздничную Божественную литургию на площади перед Успенским собором.

Перед Божественной литургией Предстоятель УПЦ проведет брифинг для журналистов.

Преподобный Онуфрий родился в начале IV века и был сыном персидского царя, который по повелению ангела отдал его на воспитание в православный египетский монастырь. В молодости святой, желая подражать пророкам Илии и Иоанну Предтече, тайно ушел из обители и поселился в Фиваидской пустыни, став учеником одного из тамошних отшельников. После смерти учителя преподобный прожил около 60 лет в полном одиночестве.

В последние 30 лет отшельничества Бог послал утешение святому: возле его пещеры выросла финиковая пальма и чудесно появился источник. Каждую субботу и воскресенье преподобному Онуфрию являлся ангел, причащавший его Святых Христовых Таин. Подвижника похоронил преподобный Пафнутий, который и записал его житие.

В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, в чем особенность святости.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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