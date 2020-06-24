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Главные новости за 24 июня 2020 года

Главные новости за 24 июня 2020 года

- Непогода продолжает бушевать на западе Украины. В результате паводок добрался до крупнейшего рынка Черновцов и повредил все дороги государственного значения в Ивано-Франковской области.

- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о денежной помощи людям из дома на Позняках, где произошел взрыв. Речь идет о суммах в 50-100 тысяч гривен.

- В Киеве разрешили работать театрам, кинотеатрам и бассейнам. Впрочем, нужно четко соблюдать противоэпидемиологические нормы.

- В Желтых Водах Днепропетровской области парень подорвался на гранате. Погибшему было 25 лет.

- Житель американского Мичигана дважды выиграл в лотерею по четыре миллиона долларов. Произошло это всего за три последних года.

- В Панаме танкер врезался в железнодорожный мост. Появилось видео инцидента.

Тэги: Киев, общество, наводнение, мир, регионы, новости Украины

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